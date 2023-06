A Ouvidoria Municipal de Saúde, com o telefone (32) 3690-8135, se encontra temporariamente fora do ar. De acordo com a Secretaria de Saúde, os responsáveis já foram acionados e a Ouvidoria aguarda a regularização dos serviços, com previsão para esta sexta-feira (30). Quando o problema for solucionado, o número voltará a receber ligações.



Os atendimentos presenciais continuam normalmente, na R. Batista de Oliveira, 239, Sala 804, Centro, de segunda à quarta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h, quintas e sextas-feiras, de 8h às 12h, assim como o telefone 136 e por meio do Prefeitura Ágil. Orientações também pelo e-mail ouvidoriadesaudejf@yahoo.com.br.