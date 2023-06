Nesta quinta (29), a Arquidiocese de Juiz de Fora celebra os últimos santos juninos, São Pedro e São Paulo. Esta festa é uma das mais antigas da Igreja, e se dividirão entre quinta-feira (29) e domingo (2).



Na Arquidiocese, há duas paróquias dedicadas à São Pedro, uma localizada na Cidade Alta, em Juiz de Fora, e outra no município de Pequeri (MG). A primeira encerra nesta quarta-feira (28) a novena em honra ao seu padroeiro, enquanto os pequerienses realizam um tríduo a partir de quinta-feira (29).

Além dessas festas, haverá programações festivas em diversas comunidades. Confira:

Paróquia São Pedro – São Pedro

Localização: Avenida Senhor dos Passos, 1592 - Bairro São Pedro

- De 20 a 28 de junho – Novena

19h30 – Missas com padres convidados

*As exceções serão os dias 24 e 25 (sábado e domingo), quando a celebração será às 19h.

- Dia 29 de junho – Quinta-feira – Dia de São Pedro e São Paulo

7h e 15h – Missas festivas

19h – Procissão saindo da Praça Therezinha Fleury Cruz até a Matriz, seguida de Missa festiva

*Após a celebração das 19h, haverá música ao vivo.

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

*A Matriz fica na Praça São Pedro, s/nº - Centro

- De 29 de junho a 1º de julho – Tríduo

19h – Missa

* Logo após as celebrações, funcionamento de barraquinhas e quadrilha com crianças e jovens.

- Dia 2 de julho – Domingo - Solenidade de São Pedro e São Paulo

8h e 19h - Missas na Matriz

11h30 - Almoço Festivo no Adro da Matriz

14h - Leilão de gados ao lado do Poliesportivo

Igreja São Pedro – Pedro Teixeira/MG

*Localização: Ribeirão de São Pedro (Área Rural)

- De 29 de junho a 1º de julho – Tríduo

18h – Terço nas casas

- Dia 2 de julho – Domingo - Solenidade de São Pedro e São Paulo

15h – Procissão seguida de Missa

Igreja São Pedro – Rio Novo/MG

*Localização: Rua Jacob da Paixão, s/nº - Vila Camargo

- De 26 a 28 de junho – Tríduo

19h – Missa

- Dia 29 de junho – Quinta-feira – Dia de São Pedro

19h – Missa Festiva

Igreja São Pedro – Rio Preto/MG

*Localização São Pedro do Tanguá (Área Rural)

- Até 27 de junho – Novena

19h – Oração da novena

- Dia 29 de junho – Quinta-feira – Dia de São Pedro e São Paulo

19h – Missa seguida de procissão

*Após a procissão, haverá leilão.

- Dia 30 de junho – Sexta-feira

19h – Leilão e atrações musicais

- Dia 1º de julho – Sábado

19h – Leilão e atrações musicais

- Dia 2 de julho – Domingo - Solenidade de São Pedro e São Paulo

16h – Missa seguida de procissão

*Após a procissão, haverá leilão e festa social.

Igreja São Pedro – Santana do Deserto/MG

*Localização: Praça Agente Carlos Rosas, s/nº - Distrito de Ericeira (Área Rural)

- De 23 de junho a 1º de julho – Novena

19h30 – Missa

*As exceções serão os finais de semana.

- Dia 24 de junho – Sábado – Natividade de São João Batista

19h – Missa e 2º dia da Novena

Após a celebração, haverá festa de prêmios na quadra.

- Dia 25 de junho – Domingo

17h – Missa e 3º dia da Novena

- Dia 1º de julho – Sábado

18h – Missa e encerramento da Novena

*Após a celebração, haverá leilão de prendas, quadrilha e apresentação musical.

- Dia 2 de julho – Domingo - Solenidade de São Pedro e São Paulo

9h30 – Procissão em direção à igreja, seguida de Missa Solene

12h – Almoço festivo

14h – Show de prêmios

Igreja São Pedro e São Paulo – Santos Dumont/MG

*Localização: BR 040 – Km 735, s/nº - Perobas de Cima

- De 29 de junho a 1º de julho – Tríduo

19h - Missa

- Dia 2 de julho – Domingo - Solenidade de São Pedro e São Paulo

15h - Procissão com as imagens de São Pedro e São Paulo, seguida de Missa com bênção pelos enfermos, pela paz do mundo, pelos sacerdotes, bispos e pelo Santo Padre

*Após a celebração, haverá leilão de prendas.

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

*Localização: Praça Nossa Senhora do Rosário, s/nº - Centro

- De 26 a 28 de junho – Tríduo

19h – Missa na Matriz

- Dia 29 de junho – Quinta-feira – Dia de São Pedro e São Paulo

12h – Missa na Matriz

19h – Missa na Matriz, seguida de procissão luminosa

Comunidade São Pedro e São Paulo – São João Nepomuceno/MG

*Localização: Barra (Área Rural)

- Dia 29 de junho – Quinta-feira – Dia de São Pedro e São Paulo 18h - Oração do terço

- Dia 30 de junho – Sexta-feira

18h - Oração do terço

- Dia 1º de julho – Sábado

16h30 - Procissão saindo do rancho do Nazarethe e dona Neusa até a Capela, onde haverá Santa Missa com benção das chaves

*Em seguida, show de prêmios, leilão e festa social com barraquinhas.

