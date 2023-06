Um idoso de 73 anos anos morreu na tarde desta terça-feira (26) após ser atingido por um trem no Bairro Industrial, próximo ao Viaduto Ramirez Gonzalez, na Zona Norte da cidade. Em nota, a MRS lamentou o ocorrido. De acordo com MRS, o trem circulava na velocidade permitida para o trecho, cumprindo todos os procedimentos de segurança. Porém, mesmo com a aproximação da composição e com novo acionamento de buzina, o idoso optou por seguir adiante e tentar atravessar a linha férrea.

"Mesmo com a aplicação do freio de emergência, não foi possível evitar o choque, pois, por conta de seu peso, o trem pode precisar de até 1 quilômetro para parar completamente", informou a nota. A empresa reforçou a importância de sempre respeitar a sinalização, parar e olhar para os dois lados, antes de atravessar a linha, para que o pedestre possa de deslocar de forma segura.



O Samu e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, porém, quando chegaram, o homem já não apresentava sinais vitais.