Um homem, de anos, sob efeito de drogas, colocou fogo no porão da própria casa, mas as chamas acabaram atingindo a casa vizinha na madrugada desta terça (27) no bairro Costa Carvalho em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, no porão onde o homem colocou fogo tinha vários entulhos e retalhos de roupa, o que fez com que o fogo se alastrasse, atingido a residência vizinha, provocando danos materiais na mesma. O fogo quebrou o vidro de duas janelas e trincou paredes.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar as chamas. Ninguém se feriu.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de plantão para as demais diligências.





Tags:

Fogo | Homem | incêndio