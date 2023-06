Juiz de Fora realiza arrecadação de agasalho e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto, realizado pelo Programa Gente em Primeiro Lugar com campanha "Gente que Aquece", teve início no dia 21 de junho e receberá doações até o dia 13 de julho.

Pessoas interessadas em doar devem fazer a entrega no Centro Cultural Dnar Rocha, localizado na Rua Mariano Procópio 973, Bairro Mariano Procópio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. As peças doadas podem ser novas ou usadas, desde que estejam higienizadas e em condições de uso.



De acordo com o coordenador-geral do Programa, Fernando Valério, as instituições que serão beneficiadas com os itens recolhidos na campanha ainda não foram definidas. Ele conta que essa definição depende do volume de doações. "Nossa ideia é que estas peças cheguem a quem precisa e ao maior número possível de pessoas. Acreditamos no sucesso da iniciativa”.

Silvânia Santos, gerente do Departamento de Cultura e Território da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), encoraja: “doar aquece o corpo e a alma. Um gesto simples de cada um de nós pode ser gigante na vida de alguém. Façamos a nossa parte”.



O Programa Gente em Primeiro Lugar é gerido pela Funalfa, com prestação de serviços por meio da Associação Cultural de Apoio Comunitário (Amac).



CCBM também é ponto de arrecação

O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), localizado na Avenida Getúlio Vargas 200, Centro, é o ponto de arrecadação da campanha Esquenta – Aquecendo Vidas, promovida pelo Biné Instituto de Arte e Cultura, com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A proposta é recolher doações de agasalhos e cobertores, novos ou usados, higienizados e em boas condições de uso, para atender pessoas em situação de rua. A campanha foi aberta nesta terça-feira (27), e segue até o dia 28 de julho. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O presidente do Instituto Biné, Adelino Benedito, conta que os donativos serão destinados às famílias já assistidas pela instituição. “Se recebermos mais do que o necessário para esse grupo, que tem em torno de 50 pessoas, vamos repassar o excedente de peças para a Secretaria de Assistência Social (SAS), que destina os agasalhos e cobertores para outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.”

Adelino conta que o Instituto Biné tem dois anos de atuação em Juiz de Fora. “Acreditamos que contribuir para o bem-estar daqueles que mais necessitam é a nossa função como instituição e como seres humanos”. O CCBM é um equipamento cultural mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora e gerido pela Funalfa.

Outras ações

Outro ponto de arrecadação da campanha Esquenta – Aquecendo Vidas, é o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), localizado na Avenida Getúlio Vargas 200, Centro. Ela é promovida pelo Biné Instituto de Arte e Cultura, foi aberta nesta terça-feira (27) e segue até o dia 28 de julho. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O presidente do Instituto Biné, Adelino Benedito, conta que os donativos serão destinados às famílias já assistidas pela instituição. “Se recebermos mais do que o necessário para esse grupo, que tem em torno de 50 pessoas, vamos repassar o excedente de peças para a Secretaria de Assistência Social (SAS), que destina os agasalhos e cobertores para outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.”

Tags:

Agasalho | Campanha | Geral | Inverno