Durante agenda em Brasília com representantes do Ministério da Educação (MEC), da Secretaria de Educação Superior (Sesu) e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o reitor da UFJF, Marcus Vinicius David, tratou da retomada das obras do HU/UFJF. Segundo a Universidade, a expectativa é que a demanda seja considerada uma prioridade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula.



O reitor ressaltou a articulação com lideranças políticas, entre elas, a prefeita Margarida Salomão e a deputada federal Ana Pimentel, realizada desde o início do ano,com esforços para viabilizar a retomada da obra. Marcus David afirmou que essa necessidade já foi defendida tanto pela Sesu, quanto pelo Ebserh, em ocasiões anteriores.



O resultado desses esforços, conforme o reitor, geraram a possibilidade de inclusão do HU no PAC. “Na nossa avaliação, as obras que estiverem no programa são as que receberão prioridade pelo governo. Isso nos enche de expectativa, pois sinaliza a possibilidade que essa obra seja retomada.” A expectativa após a agenda é a da concretização dessa possibilidade em agosto, quando o governo federal divulgará as demandas prioritárias.



O reitor disse que as obras que vão constar no PAC são aquelas que serão realizadas até 2026. Caso o HU/UFJF esteja entre as contempladas, a ideia é que a estrutura seja entregue ainda dentro da gestão de Lula.







