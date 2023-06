Juiz de Fora, vai disponibilizar ônibus extra da linha 523 (Monte Verde) a partir desta quinta-feira (29) para atender as demandas de público para o Torneio Leiteiro e Mostra de Bezerras de Pires. O evento tem entrada gratuita e acontece no espaço público próximo a Associação dos Produtores Rurais de Pires, prosseguindo até domingo (2).



No primeiro dia de evento, quinta-feira, 29, o ônibus sai do Centro para Monte Verde e Pires às 18h30. Próximo ao término do evento haverá horários extras às 00h30, seguindo para Grotão e Zilico, e retornando para Pires; e 1h10, com o itinerário Pires, Angolinha, igreja, viradouro Privilégio, Monte Verde, Centro de Juiz de Fora.

Já na sexta-feira, 30, a linha também parte do Centro às 18h30. Às 00h30 e 2h, o coletivo urbano sai de Pires seguindo para Grotão e Zilico, e retornando para Pires; e às 2h40 o itinerário será Pires, Angolinha, igreja, viradouro Privilégio, Monte Verde, Centro de Juiz de Fora.



No sábado, 1º, o público contará com os horários às 20h30 saindo do Centro, passando por Pires, Grotão, Zilico e Pires novamente. Depois, às 21h30, a linha segue o seguinte itinerário: saída de Pires, Monte Verde, Angolinha, igreja, viradouro do Privilégio, Monte Verde e Pires. No final da noite, as saídas de Pires serão às 3h20 (Pires, Grotão, Zilico e Monte Verde), às 4h (Pires, Angolinha, igreja, viradouro Privilégio, Monte Verde, Centro de Juiz de Fora) e às 4h30 (Pires, Monte Verde, Juiz de Fora)



No último dia do evento, domingo, 2, haverá saída do Centro às 13h50 e de Monte Verde às 15h10, passando por Pires, Grotão, Zilico, Pires e Monte Verde. O retorno de Pires será às 20h15 (Grotão e Zilico, e retornando para Pires) e o último às 21h (Monte Verde, Angolinha, igreja, viradouro do Privilégio, Monte Verde e Centro).





