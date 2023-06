Nesta sexta-feira (30) serão abertas as inscrições para o projeto “É Nóis na Praça”. Este é um projeto de intervenção em 18 praças do município. As inscrições são gratuitas e online.

Nele, serão contemplados três projetos de coletivos de artistas. As intervenções vão ser em graffiti, street art, muralismo, entre outras modalidades de arte visual, e os trabalhos precisam ser inéditos, autorais e com temas relevantes à sociedade contemporânea.



Os interessados devem se inscrever através do Prefeitura Ágil. É importante também que todos os artistas se cadastrem no CadCultural da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). O prazo para inscrever as propostas termina às 18h do dia 14 de agosto.



O objetivo principal do projeto se relaciona com a valorização e vivência coletiva nos espaços urbanos. Para a viabilização do projeto, cada selecionado receberá o valor bruto de R$ 47.500,00.

A assessora da Secretaria de Governo, Júlia Daibert, coordena a iniciativa e ressalta a importância da intervenção artística nos espaços da cidade. “O objetivo é transformar o espaço público através da arte, dando mais vida e cor. É um projeto que integra o Programa Boniteza, coordenado pela Secretaria de Governo, e esse é o segundo edital que lançamos para o É Nóis na Praça. Ao todo, considerando os dois editais, serão 23 praças contempladas”, explica.

Encontro para tirar dúvidas

Para responder eventuais dúvidas dos artistas que desejam participar do edital, a PJF promove uma reunião na próxima quarta-feira, 5, às 18h30, no segundo andar do Espaço Cidade (Teatro João Carriço). Além disso, o e-mail enoisnapracapjf@gmail.com está disponível como um canal direto para atender os questionamentos ao longo de todo o processo.

Critérios para inscrição

A participação é aberta para coletivos de artistas (pessoas físicas e jurídicas). É necessário ter no mínimo 18 anos completos ou ser regularmente emancipado. Há também a exigência de experiência comprovada na produção artística cultural do município.

Os interessados devem apresentar 12 propostas artísticas que façam alusão às origens e culturas brasileiras, através de cores e formas que representam o país. Cada uma dessas propostas precisa ter um conjunto de croquis, com dez elementos diferentes, conforme especificado no edital.

Confira o edital

Praças contempladas



Ao todo, 18 praças, de todas as regiões urbanas da cidade, serão agraciadas com as intervenções, levando boniteza para o caminho de centenas de pessoas. Confira a listagem completa abaixo:



Praça Maria Luiza Gasparete - Jardim Glória



Praça José De Castro Barbosa - Vila Ideal



Praça Poliesportiva Do Ipiranga - Ipiranga



Praça Terezinha Fleury Cruz - São Pedro



Praça Ana Esméria - Barreira Do Triunfo



Praça De Desportos Izolino Gonçalves Coelho - Graminha



Praça Espírito Santo - Centro



Praça Santa Rita - Santa Rita



Praça Padre Geraldo Pelzers - Santa Luzia



Praça João Bernardino Pires - Nova Era II



Praça Da Independência - Santa Efigênia



Praça João Álvares De Assis - Jardim Esperança



Praça Rotary Club - Jardim Glória



Praça Gruta Nossa Senhora Aparecida - Furtado De Menezes



Praça Major Esteves - Eldorado



Praça Déa Caputo Monachesi - Caiçaras



Praça De São Judas Tadeu - São Judas Tadeu



Praça Coronel Aprígio - Centro