Estão abertas inscrições para ocupar os espaços do projeto Beco da Cultura, localizado entre o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes em Juiz de Fora, a partir desta sexta-feira (30).



O retorno do projeto se deve à reabertura da Praça Antônio Carlos (PAC) na Avenida Getúlio Vargas, Centro. Os artistas e produtores interessados em usar gratuitamente o espaço para ensaios ou apresentações abertas ao público já podem se inscrever pelo e-mail espacos.funalfa@gmail.com, apresentando um resumo da proposta e um pequeno histórico do grupo, coletivo ou artista. É necessário também informar eventuais demandas de infraestrutura, como pontos de luz e banheiro químico.



O Beco da Cultura pode ser ocupado às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, além de sábado e domingo, sempre das 18h às 21h30. Na quarta-feira, não haverá funcionamento, em função da feira noturna que retornará à Praça Antônio Carlos. Nas datas em que houver eventos no CCBM ou na Biblioteca Municipal, a agenda também permanecerá fechada. Não será permitida a comercialização de ingressos para as apresentações, nem a venda de alimentos e bebidas no local.



O projeto Beco da Cultura tem como objetivo atender a demanda da comunidade artística por um espaço de ensaio e apresentação e, ao mesmo tempo, ampliar a oferta de atividades culturais. A iniciativa coloca em um mesmo ambiente quem produz e quem consome cultura, fortalecendo os laços e a troca entre artistas e público.

Tags:

Agenda | Cultura | juiz de fora