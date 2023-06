Com shows dos grupos Muvuka e Acoustic N' Roll, o Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos, será inaugurado nesta sexta-feira (29), com evento a partir das 17h. A obra será entregue depois de 18 anos do início do projeto, que tem capacidade de quase cinco mil pessoas. Além das apresentações musicais, haverá, também barraquinhas de food truck e de cervejas. Nos dias 15 e 16 de julho, o espaço vai receber jogos de futsal, basquete, vôlei e handebol.



Em coletiva realizada na quinta-feira (29), a prefeita, Margarida Salomão, afirmou que é um orgulho fazer parte desta entrega que, para ela, marca o desenvolvimento da cidade. "Estamos muito felizes por abrir para o Brasil uma obra dessa qualidade, que, indiscutivelmente, é padrão internacional. O ginásio será palco de eventos de muita grandeza. Neste momento, estou muito satisfeita em concluir um trabalho de muitos anos". A inauguração é a última ação da programação de aniversário de 173 anos da cidade, conforme a Prefeitura.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, ressaltou que o uso do espaço, não só como importante aparelho esportivo, mas também para do lazer e para a cultura. Marcelo pontuou que a a obra tem a estrutura necessária para abrigar práticas como futsal, basquete, vôlei, handebol, além de ser também um espaço multicultural. "A cidade terá um aparelho que atende as diferentes manifestações culturais", destacou.



Conforme a diretora-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Giane Elisa, "Esporte também é cultura". Por isso, ela destacou a vocação do espaço para recebe shows, eventos e festivais. "Juiz de Fora ganha muito e a cena cultural da cidade também”.

O secretário de Turismo, Marcelo do Carmo, comentou ainda que equipamento vai ao encontro da proposta da gestão de disponibilizar espaço público de qualidade e gratuito para toda a população.



Localizado no bairro Aeroporto, ao lado do Estádio Municipal, o complexo contará com quadra poliesportiva, apoiada por salas de uso múltiplo para cursos de formação e aperfeiçoamento, e vestiários com total acessibilidade. Próxima dos vestiários há áreas para sala de musculação e sala de descanso dos esportistas. Nos espaços externos contará com uma cantina, espaços comerciais e bilheteria. A intenção é que o espaço seja usado para a formação de atletas.



O ginásio atende aos padrões definidos por organismos internacionais, permitindo a realização de jogos oficiais de futsal, vôlei, basquete e handebol, tanto olímpicos quanto paralímpicos. Com uma área construída de 6.920 m2, o ginásio prevê acessibilidade plena, garantindo acesso a todas as pessoas e em todas suas dependências, dos vestiários aos camarotes superiores.







Jornalista Antônio Marcos de Nazaré Campos



Natural da cidade de Miradouro, Antônio Marcos Nazaré Campos, mudou-se para Juiz de Fora em 1990, para formar-se no Ensino Médio e ingressar, em 1998, no curso de Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora, conforme informações publicadas pela jornalista Vívia Lima Dias, em seu trabalho de conclusão de curso também em Comunicação com o título: "Jornalismo Esportivo na Televisão :História e legado do jornalista Antônio Marcos".



Antônio fixou-se na cidade, onde dedicou sua carreira ao Jornalismo Esportivo. Ele atuou na Rádio Solar, na TV Tiradentes, no Diário Regional, nas Organizações Panorama de Comunicação (OP.com) e ainda colaborou como assessor de imprensa da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Antônio Marcos recebeu o prêmio Bola de Ouro, em Brasília, que é considerado o Oscar da comunicação esportiva.



Nomear o Ginásio com o nome dele foi uma ideia que partiu do então vereador Paulo Rogério (na época PMDB), em reconhecimento à dedicação do profissional ao crescimento pessoal, profissional e comunitário da cidade, algo que era apontado por atletas, dirigentes, agentes públicos e iniciativa privada. A construção de um ginásio poliesportivo em Juiz de Fora foi apontado como um dos sonhos de Antônio Marcos. Ele casou-se em 2001 com a professora Márcia Cesário, com quem teve o filho Thiago Cesário Campos, em 2004.



O jornalista morreu em um acidente automobilístico, no dia 19 de maio de 2005. Na época, Antônio Marcos trabalhava como editor do Panorama Esporte e repórter do MG TV. Ele estava a caminho de Ubá, onde dava aula numa faculdade particular. Segundo registro da Prefeitura de Juiz de Fora, publicado à época, o acidente aconteceu no KM 85 da MG-265, próximo ao trevo da Colônia Padre Damião. O Ford KA de Antônio Marcos bateu lateralmente numa Mitsubishi. O jornalista morreu na hora. Os três passageiros do outro carro tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Santa Isabel, em Ubá.