Um taxista, de 73 anos, foi roubado a mão armada durante uma corrida por dois homens, na noite desta sexta (30) no bairro São Bernardo em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava no ponto de taxi e foi solicitado pelos dois homens para uma corrida. Ao chegarem no local, um dos ocupantes, ao desembarcar do veículo, encostou uma arma de fogo no ombro da vítima, anunciou o roubo, sendo retirado pelo outro homem do bolso da vítima uma quantia de R$154, um cartão de taxista e um celular, e fugiram.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.





Tags:

juiz de fora | roubo | Taxista