Um homem, de 37 anos, foi agredido e roubado na escadaria que dá acesso à um hotel na madrugada deste domingo (02) no Centro de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que conheceu uma garota de programa e os dois se deslocaram até um hotel. Ao subirem as escadas que dá acesso ao local, eles foram abordados por dois homens que, usando da força física, anunciaram o roubo, agrediram o homem com socos tapas e enforcamento, pegaram um celular, uma carteira com documentos e R$600 e fugiram logo após a ação.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.





Centro | PM | roubo