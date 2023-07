Um incêndio atingiu a borda da vegetação do Jardim Botânico na tarde deste domingo (02) no bairro Alto Eldorado em Juiz de Fora. Os trabalhos para apagar o fogo só acabaram na madrugada desta segunda (03).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para combater o incêndio que se iniciou na vegetação no entorno do Jardim Botânico e Parque Estadual Mata do Krambeck. No momento da operação foi verificado uma linha de incêndio de aproximadamente 200 metros, que logo aumentou devido a topografia do terreno, velocidade do vento e baixa humidade da vegetação.

As equipes de intervenção dos bombeiros iniciaram de imediato uma linha de defesa e combate às chamas com uso de linhas de água em alguns pontos que davam acesso a viaturas e abafadores em locais de difícil acesso.



O incêndio não atingiu o Jardim Botânico, somente a borda da vegetação e as chamas foram apagadas totalmente. Para combater o fogo foram usados três viaturas e 1500 litros de água. Dez militares participaram da ação e uma área de aproximadamente 87.091 metros quadrados foi atingida.





