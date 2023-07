Um jovem de 23 anos foi interceptado e preso pela Polícia Militar com oito papelotes de cocaína em uma caminhonete na noite desse domingo (2), na altura do Bairro Ladeira em Juiz de Fora. O homem é suspeito de atropelar e matar uma mulher de 35 anos em Cataguases. As imagens do atropelamento mostram que a vítima trafegava pela via com um cachorro e, quando percebeu a aproximação do veículo, tentou tirar o animal da rua, quando foi atingida pelo carro, mesmo após fazer um sinal para que ele parasse. O suspeito seguiu em alta velocidade e dirigiu cerca de 120km até Juiz de Fora.

Ao chegar à cidade, o sujeito conduzia em alta velocidade, na contramão, o que chamou a atenção dos policiais, que estavam em patrulhamento, na altura do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, na Zona Sudeste.



Mesmo com os sinais luminosos da viatura e da sirene, além das ordens de parada, o suspeito continuou em fuga. Causando risco com a direção perigosa. Os policiais repassaram as informações via rede rádio, enquanto acompanhavam o deslocamento do alvo, para que as demais guarnições do turno pudessem fazer o cerco/bloqueio e parar o indivíduo em ação ilícita.

Na altura do Bairro Ladeira foi feita a interceptação. A princípio, nada de irregular foi encontrado com o autor. No entanto, no interior da caminhonete, o cão Airon de Liedeugarde localizou os oito papelotes de cocaína. A droga, o celular do suspeito e o veículo foram apreendidos e o homem foi preso em flagrante, encaminhado para a Delegacia.



Tags:

Atropelamento | cocaína | Drogas | PM | Preso | Tráfico | tráfico de drogas