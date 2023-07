Três jovens, dois homens de 21 e 23 anos e uma mulher de 19 anos, foram presos por tráfico de drogas com mais de 180 microtubos de cocaína e 290 pedras de crack e maconha na noite desta segunda (03) no bairro Aracy, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma averiguação de uma denúncia, feita através do Disque Denúncia, os policiais conseguiram localizar em uma residência onde os jovens estavam escondidos 185 microtubos de cocaína, 295 pedras de crack, 49 porções de maconha, R$126, duas balanças de precisão, dois rolos de plástico, dois rádios comunicadores, um saco plástico contendo diversos microtubos pretos vazios, duas cartelas contendo adesivos de identificação das drogas, um pacote com vários sacos plásticos com fechamento em zip, dez folhas de papel com movimentação e contabilidade referente ao tráfico e dois celulares.

Os suspeitos que estavam no local não assumiram a posse da droga. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



.

Tags:

7 | Ação | cocaína | Crack | Crime | Delegaci | Droga