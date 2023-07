Os telefones do Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) se encontram temporariamente fora do ar, em Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura, os responsáveis já foram acionados e o departamento aguarda a regularização dos serviços em até 24 horas. Assim que o problema for solucionado, os números voltarão a receber ligações.



Os contatos podem ser feitos pelo e-mail dscasusjf@pjf.mg.gov.br. Os atendimentos presenciais continuam normalmente na R. São Sebastião, 772/776, Centro, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h.

