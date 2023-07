A instituição do Dia do Maçom em Juiz de Fora foi aprovada em 3ª discussão na última quarta-feira (29), pelos vereadores da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF). O projeto de lei (PL) foi apresentado pelo vereador Sargento Mello Casal (PTB) e pretende instituir a comemoração anualmente no dia 20 de agosto, além de incluir a data no Calendário Oficial do Município.

“A história da maçonaria em Juiz de Fora se confunde com a própria história de Juiz de Fora. Vinte anos após a fundação do município foi fundada a Loja Maçônica Fidelidade Mineira, em 1870, a mais antiga de Minas Gerais em funcionamento e considerada a ‘Loja Mãe’ das 19 existentes no município”, destaca o vereador em sua justificativa.Além disso, o texto também destaca alguns dos maçons que passaram pela Casa Legislativa da cidade ao longo de sua história, como Pedro Maria Halfeld, Henrique Guilherme Halfeld, e José Caetano de Morais e Castro.A proposição segue agora para contemplação e sanção do Executivo.