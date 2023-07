O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Vitorino Braga estará promovendo nesta quarta-feira (5) o "Rede na Praça", uma iniciativa que reune diversos serviços para o atendimento à comunidade situada no entorno da Praça Teotônio Vilela e da área de abrangência do Cras.



Daniela Assis, coordenadora do espaço, conta que a ideia do projeto é viabilizar o acesso à informação sobre os serviços do município, muitas das vezes desconhecidos pelo público.

Estarão presentes o Projeto Escuta na Praça, coletivo de psicólogos que atuam voluntariamente na Praça da Estação há cerca de 3 anos; o Centro de Referência em Direitos Humanos, equipamento ativo na rede e na comunidade visando a Promoção e a Defesa de Direitos Humanos; a Casa da Mulher, serviço voltado para a Defesa dos Direitos e a Proteção de Mulheres Vítimas de Violência; o Caps AD, equipamento da Saúde Mental que visa o tratamento de pessoas em uso abusivo de álcool e/ou outras substâncias; o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), serviço do SUS que realiza a testes rápidos para DSTs; e, por fim, o Consultório na Rua e o Centro Pop, serviços voltados para o atendimento às pessoas em situação de rua que ofertam, respectivamente, o cuidado integral em saúde e o acesso aos direitos e benefícios socioassistenciais.

Na programação também haverá vacinação para a gripe, realização de testagem para DSTs e acolhimento psicológico. Os serviços da Secretaria de Assistência Social (Cra e Centro Pop) irão promover atendimentos para Cadastro Único, orientação sobre os benefícios socioassistenciais e encaminhamentos para segunda via de documentação civil. Haverá ainda oficina e intervenção artística. Para os atendimentos, orienta-se que os interessados tragam os documentos pessoais e o cartão SUS.

Assistência Social | vacinação