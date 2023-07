A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar uma manutenção no registro do sistema de distribuição de água na Rua Padre Acácio Duarte, no Jardim Esperança. Os trabalhos serão executados nesta quinta-feira (6) e, para isso, será necessário interromper o abastecimento entre 8h e 17h, podendo comprometer o fornecimento de água nos bairros Jardim Esperança, Retiro, Floresta, Florestinha, Pedras Preciosas, Parque das Palmeiras e Granjas Bethel.

A Cesama pede a compreensão dos moradores para que economizem água durante os serviços. Assim que a manutenção for concluída, a água será reaberta, e a previsão é de que o abastecimento seja regularizado ainda na noite de quinta-feira.

Abastecimento | água | Cesama