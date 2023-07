O Serviço de Saúde do Idoso (Sasi), na Rua Batista de Oliveira, 943, no Bairro Granbery, em Juiz de Fora, passa a oferecer a vacina bivalente para todos os maiores de 18 anos e os imunizantes das campanhas em andamento, contra meningite e influenza, para as pessoas maiores de 16 anos. O horário também foi ampliado, atendendo das 8h às 16h, sem pausa no horário do almoço.

As pessoas com 18 anos ou mais, imunossuprimidos com 12 anos ou mais, grávidas ou puérperas (até 45 dias após o parto), as pessoas com comorbidades a partir de 12 anos, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas a partir de 12 anos recebem a vacina bivalente contra Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas pelo município, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

As grávidas e puérperas também podem buscar por esta vacina no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), na Rua São Sebastião, 772/776, Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

Reforçamos o pedido para todos que serão vacinados levarem, impressa e preenchida, a Ficha de Vacinação, cujo modelo está disponível no anexo. Isso facilita no momento da triagem e agiliza o processo de vacinação.

Para receber a vacina bivalente, é necessário que a pessoa esteja vacinada com pelo menos duas doses dos imunizantes contra Covid-19, após um intervalo de quatro meses de sua última dose recebida. Pacientes acamados, que pertencem ao público prioritário, em áreas descobertas por uma Unidade Básica de Saúde (UBS) devem entrar em contato pelo telefone (32) 3214-4180. O novo imunizante oferece a proteção contra o vírus original da Covid-19, bem como a variante Ômicron.

Para receber a vacina bivalente, a pessoa imunossuprimida com 12 anos ou mais precisa ser transplantada de órgão sólido ou de medula óssea; viver com HIV; com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 ou mais dias; usar imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; com erros inatos de imunidade; com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.

Vacinação monovalente

A vacinação de primeiras, segundas e terceiras doses monovalentes para as crianças de seis meses de idade a menores de cinco anos acontece no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. As crianças de cinco a 11 anos, 11 meses e 29 dias de idade poderão se imunizar em 20 UBSs e no DSMGCA.

As pessoas maiores de 12 anos também podem ser imunizadas com a monovalente nessas mesmas 20 unidades, com os jovens de 12 anos a menores de 18 anos podendo também se vacinar no DSMGCA. Confira os locais e horários de vacinação abaixo.



Influenza (Gripe)

Estão aptos a se vacinar contra a Influenza todas as pessoas acima dos seis meses de idade. A aplicação acontece nas UBS’s do município, de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. O Serviço Saúde do Idoso (Sasi) também aplica os imunizantes, exclusivamente para a população maior de 16 anos, de 8h às 16h, e o Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) oferece os imunizantes para as crianças de seis meses a menores de 18 anos, para as grávidas e puérperas, de 8h às 12h e das 13h às 16h.



Meningite e rotina

Nas unidades de saúde também acontece a vacinação contra a meningite. Serão vacinados com o imunizante Meningocócica C todas as pessoas de 16 anos ou mais de idade. A campanha segue até 30 de julho, conforme orientação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Os imunizantes serão aplicados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas pelo município, de 8h às 10h30 e de 13h às 16h e no Serviço de Saúde do Idoso (Sasi), de 8h às 16h.

As vacinas de rotina podem ser recebidas por estes públicos conjuntamente com os imunizantes contra a Covid-19, sem qualquer tipo de problema.



Documentação

Aqueles que forem receber a primeira dose da vacina devem apresentar originais e cópias de documento de identificação com foto (como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista) e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além da ficha de vacinação impressa e preenchida. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes que não tiverem o documento de identidade podem apresentar a certidão de nascimento. A PJF pede que seja levada uma cópia do comprovante de residência no nome dos pais ou responsável com endereço em Juiz de Fora. As crianças com comorbidades ou imunossuprimidas, além destes documentos, devem apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição.

As pessoas que vão receber a D2 ou a dose de reforço precisam apresentar apenas a ficha de vacinação, o cartão de vacina e um documento de identificação com foto, enquanto os imunossuprimidos, além destes documentos, devem apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição. Não é necessária a apresentação de comprovante de residência. As grávidas precisam apresentar o cartão pré-natal, e as puérperas, a certidão de nascimento da criança. As pessoas com deficiência de 12 anos ou mais precisam apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses.

São considerados trabalhadores da Saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Assim, compreende tanto os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares; quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas.

Incluem-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras. A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde. Para fins de comprovação, os trabalhadores de saúde devem levar as declarações, em anexo no fim deste texto, conforme a atividade/vínculo.



Confira o calendário de vacinação contra a Covid-19 de quarta-feira, 5 de julho:



Primeiras, segundas e terceiras doses de todas as crianças de seis meses a menores de 18 anos com a monovalente

DSMGCA, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.



Primeiras, segundas e terceiras doses de todas as crianças de cinco anos a menores de 12 anos com a monovalente

DSMGCA, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h; e 20 UBSs, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.



Vacinação para maiores de 12 anos com a monovalente

20 UBSs, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.



Vacinação com a bivalente para pessoas com 18 anos ou mais, imunossuprimidos com 12 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente de 12 anos ou mais, ou gestantes e puérperas, que receberam a última dose há 4 meses ou antes

UBSs, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h; Sasi, das 8h às 16h, para pessoas com 18 anos ou mais; DSMGCA, das 8h às 12h e das 13h às 16h, para grávidas e puérperas.



Endereços dos locais de vacinação

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) – exclusivamente para crianças e adolescentes com a monovalente (seis meses a 5 anos) e para grávidas e puérperas (45 dias após o parto) com a bivalente – das 8h às 11h30 e das 13h às 16h (vacinação contra Covid) e das 8h às 14h (vacinação meningite e demais vacinas de rotina)

Rua São Sebastião, 772/776, Centro.



Serviço de Saúde do Idoso (Sasi) - exclusivamente para as pessoas de 18 anos ou mais para aplicação da vacina bivalente - das 8h às 16h

Rua Batista de Oliveira, 943, bairro Granbery.



UBSs que vacinam com a bivalente, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (quintas, das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30):

1. UBS Vila Olavo Costa

2. UBS Milho Branco

3. UBS Monte Castelo

4. UBS Vale Verde

5. UBS Nossa Senhora das Graças

6. UBS Progresso

7. UBS Bandeirantes

8. UBS Furtado de Menezes

9. UBS Santa Luzia

10. UBS Benfica (8h às 10h30)

11. UBS São Pedro

12. UBS Teixeiras

13. UBS Santo Antônio

14. UBS Vila Esperança

15. UBS Alto Grajaú

16. UBS Barreira do Triunfo

17. UBS São Sebastião

18. UBS Cidade do Sol

20. UBS Cruzeiro do Sul

21. UBS Dom Bosco

22. UBS Esplanada

23. UBS Filgueiras

24. UBS Granjas Bethânia

25. UBS Bairro Industrial (13h às 16h)

26. UBS Santos Dumont

27. UBS Jardim da Lua (13h às 16h)

28. UBS Jardim Esperança

29. UBS Humaitá

30. UBS Jóquei Clube I (13h às 16h)

31. UBS Jóquei Clube II

32. UBS Linhares

33. UBS Marumbi

34. UBS Nossa Senhora de Lourdes

35. UBS Nova Era

36. UBS Retiro

37. UBS Santa Cecília

38. UBS Santa Cruz

39. UBS Santa Efigênia

40. UBS Santa Rita

41. UBS São Judas Tadeu

42. UBS Valadares

43. UBS Grama (8h às 10h30)

44. Volante (Privilégio, Pires, Buieié, Palmital e Jacutinga)

45. UBS Vila Ideal (13h às 16h - exceto às quintas)

46. UBS Paula Lima

47. UBS Pirapetinga

48. UBS Penido

49. UBS Dias Tavares

50. UBS Chapéu D’uvas

51. UBS Jardim Natal

52. UBS Parque Guarani



UBSs que vacinam pessoas maiores de cinco anos com a monovalente, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (quintas, das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30):

1. UBS Benfica (8h às 10h30)

2. UBS Santa Cruz

3. UBS Nova Era

4. UBS Monte Castelo

5. UBS Milho Branco

6. UBS São Sebastião

7. UBS Bandeirantes

8. UBS Nossa Senhora das Graças

9. UBS Marumbi

10. UBS Linhares

11. UBS Progresso

12. UBS Grama (8h às 10h30)

13. UBS Santa Luzia

14. UBS Santa Cecília

15. UBS Teixeiras

16. UBS São Pedro

17. UBS Santos Dumont

18. UBS Vila Ideal (13h às 16h - exceto às quintas)

19. UBS Retiro

20. UBS Bairro de Lourdes





