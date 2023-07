Três jovens, dois homens de 20 e 24 anos e uma mulher de 21 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, apreendido, pelo crime de tráfico de drogas, no fim da tarde desta terça (04) no bairro Ipiranga, Zona Sul de Juiz de Fora.

Conforme informações da Polícia Militar, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os militares chegaram no local e se deparam com a mulher saindo do imóvel e entrando em um carro de aplicativo. Ela foi abordada e durante uma busca pessoal foi localizada em sua bolsa uma bucha de maconha e R$490. A jovem relatou para os policiais que foi até o endereço para comprar droga de consumo próprio.

Continuando as diligências, os militares entraram no imóvel e os três indivíduos, ao visualizarem a PM, fugiram pelos fundos da residência. Os jovens foram localizados e presos.

Já o adolescente, foi apreendido após os militares montarem um cerco. Ele tentou resistir, mas acabou sendo contido.

Na busca feita no imóvel foram localizados 38 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, seis buchas e duas porções de maconha, três celulares e a quantia de R$3.833,30.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

7 | Adolescente | apreendido | Apreendidos | apreensão | Busca e apreensão | cocaína