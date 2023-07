Um homem, de 46 anos, teve uma arma apontada para sua cabeça, foi agredido e roubado por três pessoas, duas mulheres e um homem, no fim da noite desta terça (04) na Avenida Francisco Bernardino, Centro de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que após sair de um bar foi abordado por uma das mulheres que lhe ofereceu um programa, sendo recusado. Durante essa interação a vítima percebeu que estava sendo observada por um homem e, para se proteger, entrou em um hotel.

Nesse momento, a mulher começou a gritar que a vítima havia tomado o tempo dela e que teria que pagar o programa, passando a agredi-la com tapas. O homem, ao tentar se desviar das agressões para fugir, foi agarrado pelo homem que o observava.

Armado com uma arma de fogo, o indivíduo colocou o objeto na cabeça da vítima e anunciou o roubo. Logo em seguida, a segunda mulher apareceu e as duas começaram a agredir a vítima com socos e chutes, conseguindo pegar um celular e um cartão de débito. Após a ação criminosa os suspeitos fugiram.

Ao consultar o aplicativo do banco foi constatado pela vítima várias compras totalizando a quantia de R$2.011.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.





