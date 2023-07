Três pessoas, dois homens de 21 e 24 anos e uma mulher de 24 anos, foram presos na noite desta terça (04), por aplicarem golpes do falso depósito de PIX em Juiz de Fora.

Conforme informações da Polícia Civil, os suspeitos fizeram compras online, por meio de um aplicativo de mensagem, em uma loja e enviaram um comprovante de depósito de PIX fraudado, totalizando um prejuízo de R$2.500. Após perceberem o golpe, os vendedores denunciaram o crime para a polícia.

Durante as diligências os policiais civis identificaram os suspeitos e o veículo utilizado na ação. Quando perceberam a presença da PC os suspeitos tentaram fugir, iniciando uma perseguição policial que acabou com a prisão dos envolvidos. O veículo e quatro aparelhos celulares foram apreendidos. Parte dos produtos do golpe foi recuperada.

Ainda, de acordo com a PC, a investigação continua para responsabilização dos suspeitos e recuperação total dos materiais.

FOTO: PCMG - Reprodução

PCMG - Reprodução

