A Mostra da Diversidade Cultural é um projeto da ONG "Favela é Isso Aí", e, nesta edição, Juiz de Fora é uma das cidades comtempladas pelo projeto. As inscrições estão abertas e vão até o dia 26 de julho.



Segundo a Prefeitura, este ano o projeto terá o tema 'Imagens da Cultura Popular 2023' e o objetivo é fortalecer a cultura das periferias e das cidades. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis por aqui e nas redes sociais @favelaeissoai e @mostradiversidademg. Nele haverá curso de formação e capacitação de artistas, trabalhadores da cultura, mestres da cultura popular e produtores que enfrentam desafios no acesso ao mercado cultural.

Além disso, serão realizadas mostras descentralizadas com cortejos cênicos desenvolvidos pelos alunos dos cursos, uma cartilha sobre a diversidade cultural em cada região e a criação de quatro vídeos de animação, um por região, com a participação de todas as cidades, resultado da oficina de educação patrimonial.



A coordenadora executiva do Favela é Isso Aí, Clarice Libânio, explica que um dos objetivos deste ano é facilitar o acesso dos artistas locais aos recursos que serão disponibilizados por meio das Leis Paulo Gustavo e a nova Aldir Blanc. Para isso, serão oferecidos cursos de formação divididos em dois grupos de estudo:



- Grupo 1 - focado em gestão e produção cultural, abordará temas como elaboração de projetos, captação de recursos e comunicação para artistas e grupos culturais



- Grupo 2 - voltado para o aprimoramento artístico, oferecerá aulas em linguagens artísticas específicas adaptadas a cada cidade ou região, conforme as demandas locais



Para participar, é necessário residir e desenvolver a maior parte das atividades artístico-culturais em uma das cidades e áreas contempladas pela Mostra da Diversidade: Juiz de Fora, João Monlevade e as regiões Centro-Oeste de Minas Gerais (Abaeté, Bom Despacho, Dores do Indaiá, Martinho Campos e Quartel Geral) e Jequitinhonha (Carbonita e Senador Modestino Gonçalves). Serão disponibilizadas 120 vagas, com uma média de 30 vagas por região.



Além dos cursos de formação, a Mostra da Diversidade Cultural 2023 também terá mostras artísticas em cada localidade, para que os artistas apresentem seus trabalhos e expressões culturais à comunidade local. Os alunos que cumprirem o mínimo de 75% da carga horária do curso escolhido e atenderem aos requisitos do edital terão a oportunidade de se inscrever, individualmente ou em grupos, para pleitear recursos destinados à realização de ações em rede e apresentações artísticas dentro da Mostra.



Live tira-dúvidas



Nesta quarta-feira, 5, às 19h, no canal do YouTube do Favela é Isso Aí, haverá uma live tira dúvidas com a coordenadora-executiva da ONG Clarice Libânio, o diretor artístico da Mostra da Diversidade Cultural e do Favela é Isso Aí, César Maurício, e a Analista de Investimento Social da Fundação ArcelorMittal, Sheilla Piancó.