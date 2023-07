Foi realizado um acordo entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e o Ministério Público em que permitirá a continuidade do concurso para o Magistério Municipal. Esse acordo permite a retomada dos procedimentos preparatórios do concurso, com a previsão de realização da prova prática para o mês de setembro.

Participarão dessa etapa os candidatos classificados que se enquadram nos dois critérios compreendidos pela leitura do edital. A pretensão é de que o concurso termine ainda este ano, com a convocação dos aprovados para o início do ano letivo de 2024.