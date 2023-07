A Prefeitura de Juiz de Fora por meio do Secretário de Mobilidade Urbana, Fernando Tadeu David, informou a readequação do valor das tarifas do Táxi na cidade. A informação foi divulgada em vídeo publicado pelas redes sociais. Com a presença do presidente do Sindicato dos Taxistas, José Paulo Moreira e do presidente da Associação dos Condutores Autônomos do Serviço de Táxi, Luiz Gonzaga Nunes da Cruz, Fernando Tadeu explicou que foi aprovado um aumento na proporção de 23% na tarifa dos serviços de táxi.



O secretário explicou que o pleito partiu dos trabalhadores, após seis anos sem reajustes. "Foi adiado pela crise econômica, depois pela Covid-19. Taxistas como agentes econômicos do município tiveram uma perda significativa em torno de 42%." Para Fernando, o percentual adotado visa a não prejudicar nem os prestadores de serviço, nem aos usuários.