Um homem, de 26 anos, foi preso por tráfico de drogas após esconder os materiais ilícitos em casa, na noite desta quarta (05) no bairro Vila Esperança em Juiz de Fora.

Conforme informações da Polícia Militar, durante a Operação Ocupação, os policiais receberam informações de que o homem estaria guardando uma certa quantidade de drogas em sua residência. Quando a PM chegou no local o suspeito, que estava com uma sacola em mãos, ao visualizar os militares tentou se desfazer da sacola e tentou fugir para dentro do imóvel, mas acabou sendo contido.

Após as buscas foram encontrados três barras e cinco porções de cocaína, três tabletes e uma porção de maconha, uma balança de precisão, um frasco de Éter, um frasco de acetona, R$36 e diversos sacos para embalar drogas.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.