Nesta sexta-feira (7), às 9h, a Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora fará uma doação de R$599.647,83 em mercadorias apreendidas para 23 entidades de municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes como parte da iniciativa do projeto “Receita que Aquece”.



De acordo com o órgão, serão doadas peças de vestuário feminino para o inverno e aparelhos celulares, apreendidos pela Receita Federal e parceiros, no trabalho de repressão ao contrabando e descaminho. As mercadorias inicialmente seriam destruídas, porém se tornaram parte do projeto de destinação sustentável que favorece pessoas com vulnerabilidade social.

Os municípios escolhidos para serem beneficiados são da cidade de Barroso, Ubá, Antônio Carlos, Barbacena, Muriaé, Nazareno, Coimbra, Santos Dumont, Santo Antônio do Aventureiro, Senhora dos Remédios e Andrelândia.

As entidades filantrópicas que serão beneficiadas são: Obras do Berco, Fundação Espírita João de Freitas, Compdec - MAR de Espanha, Instituto Entre irmãos, Grupo Levanta de Novo, Centro Comunitário Matias Barbosa, Fundação Maria Mãe, Sociedade São Vicente de Paulo, ADCUIDAR, Associação Beneficente São Francisco de Assis - AMBR - Assoc. de Moradores do Bairro Rosário, Associação Amigos das Comunidades e João de Freitas de Ubá.