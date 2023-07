Três pessoas foram presas, dois jovens de 18 anos e uma mulher de 34, e três menores, que não tiveram a idade informada, apreendidos após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta quinta (06) no bairro Santa Rita, Zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizaram o cumprimento do mandado no local investigado que resultou na prisão e apreensão dos envolvidos. Na ação foram localizados 27 cartuchos calibre 9 milímetros, uma pistola calibre 9 milímetros, 10 munições calibre 32, duas granadas artesanais, oito pedras de crack, dois tabletes de cocaína, 35 papelotes de maconha, uma balança de precisão, cinco celulares, um rolo de plástico filme e R$401,75.



Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

