Um caminhão de gás com problemas mecânicos interrompe o tráfego na Rua Delfim Moreira, saindo do Bairro Granbery em direção à Avenida Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (7). Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão no local orientando o trânsito. O desvio é feito, no momento, pela Rua Sampaio.

Na pista de descida, o desvio ocorre somente na faixa em que o caminhão está parado, apesar da problema, os motoristas conseguem acessar a Rio Branco normalmente. Ainda não há previsão de quando o veículo deverá sair do local.