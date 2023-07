Duas ocorrências de roubo foram registradas com horas de diferença em Juiz de Fora, nesse domingo (9). A mais recente, ocorreu no Bairro São Mateus, Zona Sul da cidade. Uma mulher de 43 anos falava ao celular, dentro de um veículo, quando foi abordada por um homem. Ele simulava estar armado e disse: "vou te dar um tiro, passa o celular" e "eu vou te matar". Ele agrediu a mulher com socos e empurrões. A mulher revidou as agressões, mas o suspeito conseguiu levar o celular, cartões de crédito e débito e R$120.

Logo após o roubo, o homem, de 42 anos, fugiu. Durante rastreamento, o sujeito foi localizado com os pertences da vítima. O autor foi preso e encaminhado à delegacia.

Cerca de 18 horas antes, no Bairro Santa Cruz, Zona Norte, um jovem de 18 anos voltava de uma festa, por volta das 6h44, quando encontrou três conhecidos. Durante uma conversa, um deles tirou o celular do rapaz do bolso. Ele pediu que o outro o devolvesse o aparelho, porém, foi ameaçado de agressão. O trio saiu do lugar com o celular da vítima. A Polícia Militar conseguiu localizar dois dos três envolvidos, que permaneciam com o telefone. Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo ocorrido e foram conduzidos à delegacia.





