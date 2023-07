Nesta segunda-feira (10), Juiz de Fora recebe esquema especial de trânsito para uma operação da Cemig de transporte e troca de uma subestação móvel no bairro Garuá. Devido à isso, os bairros Bom Pastor e Poço Rico terão ruas interditadas.



À partir das 21h, a carreta com o equipamento vai se deslocar da Avenida Brasil, ao lado do Sport Club Juiz de Fora, para a Rua Pinto de Moura e em seguida passar pela Rua Osório Almeida. A carreta vai subir pela contramão nas Rua Sinval Correa e Rua Carlos Palmer até atingir a rotatória com a Rua João Martins. Todo este trecho será interditado pelos agentes de trânsito até a passagem completa da carreta, que se desloca lentamente.

Em seguida, serão acessadas as ruas Professor Vicente Mazini, Osmar Silva, Anhanguera e Bororó, chegando ao destino final. O retorno com a outra subestação móvel que será trocada seguirá a mesma rota no sentido contrário. Durante todo o trajeto da carreta, poderá ocorrer interdições pontuais do trânsito totais ou parciais. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), não há previsão exata do término da operação.

Confira o trajeto aqui.