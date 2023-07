Artistas, produtores culturais e entidades com atuação na área cultural que tenham interesse de se cadastrar como candidatos e/ou eleitores no processo de recomposição do Conselho Municipal de Cultura de Juiz de Fora (Concult) devem se inscrever até o dia 20 de julho, por meio da Plataforma Prefeitura Ágil.

A eleição acontece de forma presencial, nos dias 26, 27 e 28 de julho, na sede da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), na Avenida Rio Branco 2.234, Centro. Atendendo solicitação da comunidade artística, o horário de votação foi ampliado e será das 9h às 12h e das 13h às 19h. O resultado da eleição será divulgado até o dia 3 de agosto.

O edital completo pode ser acessado no link. O objetivo é eleger 12 representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes, representando as seguintes áreas: Artes Cênicas; Artes Urbanas; Artes Visuais; Audiovisual; Carnaval; Cultura popular; Dança; Etnias; Literatura; Música; Patrimônio Material e Imaterial; Entidades Privadas.

Concult

O Concult é um importante canal de participação popular, por meio do qual a sociedade civil pode acompanhar e participar ativamente da formulação e implantação das políticas públicas de cultura em Juiz de Fora. O conselho tem funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas. Entre suas finalidades e competências estão: propor e fiscalizar ações e políticas públicas de desenvolvimento da cultura; promover e incentivar estudos, eventos, atividades permanentes e pesquisas na área da cultura; colaborar na formulação das diretrizes da política cultural a ser implementada pela administração municipal; colaborar na articulação das ações entre os organismos públicos e privados da área cultural.