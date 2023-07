Neste final de semana será a estreia do Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos e lá haverão jogos de voleibol, basquete, handebol e futsal. Por causa disso, foi montado um esquema de ônibus extras partindo da Avenida Itamar Franco 992, em frente ao Procon, a partir de 6h55 no sábado (15) e no domingo (16).



Ao todo, serão mais 42 viagens para os jogos de sábado, quando serão realizados dez jogos e mais 32 viagens no domingo, quando acontecem seis jogos. No último horário para o Centro nos dois dias os motoristas vão aguardar o término dos jogos para retornar ao Centro. O valor da passagem é de R$3,75 por trecho.



Confira os horários e itinerários

Linha 517 - Ginásio



Saídas do Centro: 6h55, 8h, 8h30, 9h05, 9h35, 10h10, 10h40, 11h15, 11h45, 12h20, 12h50, 13h25, 13h55, 14h30, 15h, 15h35, 16h05, 16h40, 17h10, 17h45, 18h15, 18h50 e 19h10.

Itinerário Centro/Ginásio: Av. Pres. Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), Av. Eugênio do Nascimento, estacionamento do Ginásio (ponto final).





Saídas do Ginásio: 6h55, 8h, 8h30, 9h05, 9h35, 10h10, 10h40, 11h15, 11h45, 12h20, 12h50, 13h25, 13h55, 14h30, 15h, 15h35, 16h05 e 16h40.

Itinerário Ginásio/Centro: Estacionamento do Ginásio, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco, Av. Brasil (margem direita), Ponte Nelson Silva, Av. Brasil (margem esquerda), Av. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon - ponto final).