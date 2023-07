As obras de contenção paralisadas em diversos bairros de Juiz de Fora foi tema de Audiência Pública nesta quinta -feira (13), na Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF). O encontro foi requerido pelos vereadores João Wagner Antoniol (PSC), Bejani Júnior (PODE) e Cido Reis (PSB).

O principal objetivo da Audiência foi de promover uma ampla e transparente discussão acerca das obras de contenção, aos recursos para a execução das obras, data do início, tempo previsto para a execução das obras, os andamentos burocráticos promovidos ou a promover para a execução das obras, dentre outros.

O vereador João Wagner Antoniol iniciou a discussão ressaltando a importância das obras de contenção no município e mostrando um vídeo da atual situação. “Nós temos sofrido na cidade com o aumento das questões pluviométricas, as chuvas nos últimos cinco anos têm castigado muito a cidade, então a consequência é de uma cidade que não se preocupou com a drenagem e as encostas não aguentam, temos vários problemas deste em Juiz de Fora”. Ainda segundo o vereador, já existem verbas destinadas para obras de contenção na cidade, mas muitas estão paralisadas.

O vereador Juracy Schaffer (PT) cobrou uma posição da Prefeitura de Juiz de Fora em relação as verbas já destinadas para essas obras e ainda não iniciadas. “Nós não podemos mais ter demora, precisamos trabalhar para que os recursos que já existem, como exemplo o da Rua José Lourenço no Bairro Borboleta que já fazem dois anos que foram depositados”.

Os presidentes das associações de moradores dos Bairros de Lourdes, Santo Antônio, Poço Rico, Vila Ideal, Vitorino Braga, Grajaú, Borboleta, São Pedro e Santa Luzia usaram a fala durante a Audiência para cobrar o secretário de Obras Lincoln Santos Lima.

Contrato em fase final

De acordo com Lincoln, Juiz de Fora ocupa a 8º posição do país de cidades com problemas de área de risco. “Temos problemas muito grandes e pouco recurso. Tivemos um aporte federal na ordem de R$8 milhões para equacionar os problemas da cidade, mas seria preciso projetos. A primeira coisa foi providenciar projetos e então fizemos uma licitação e uma empresa da região de Belo Horizonte veio a cidade e começou os trabalhos, porém, mesmo prorrogando o prazo a empresa não entregou em tempo, precisamos rescindir o contrato.

Ainda de acordo com o secretário, a Secretaria de Obras está em processo final de contratação de uma empresa para realizar esse projetos. Lincoln informou que vários bairros serão beneficiados, no prazo de 90 dias após a contratação.

Defesa Civil garante monitoramento

O engenheiro da Defesa Civil, Jovino, destacou que os trabalhos preventivos vêm sendo realizados em Juiz de Fora. “Atualmente, 50% do nosso trabalho é preventivo, ou seja, não foi necessário o acionamento da Defesa Civil, estamos sendo proativos para salvar a integridade física da população, todas as áreas mencionadas nesta Audiência já estão sendo monitoradas por nós”, garantiu o engenheiro.

Jovino salientou ainda que a Pasta tem um mapeamento do município.

Tags:

Contenção | Defesa Civil