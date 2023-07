Três ocorrências de quedas de árvores foram registradas em Juiz de Fora ao logo desta quinta-feira (13). Por volta das 14h, a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora chegou a registrar rajadas de vento de 68,4 km/h, conforme dados colhidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência em razão dos ventos. Porém, o Corpo de Bombeiros atendeu a três chamados de queda de árvores ao longo do dia.



Uma árvore de porte médio caiu na Praça da Igreja da Glória, no Morro da Glória, região Central; uma árvore de grande porte caiu na Praça Arthur Bernardes no Bairro Bandeirantes, Zona Nordeste e uma árvore de porte médio caiu sobre uma garagem no Bairro São Mateus, na Zona Sul da cidade.

De acordo com o professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF, ,Renan Tristão, esses ventos são consequências indiretas da formação do ciclone extratropical no oceano Atlântico, próximo da costa da Região Sul do país. "O ciclone trouxe muitos transtornos na quarta-feira (12) e continua hoje (quinta-feira, 13) trazendo rajadas de vento bem intensas." O professor detalha que os ventos acima dos 60km/h, especialmente em topos de morro já eram esperados. Assim como a queda de galhos e de árvores que estivessem com troncos mais fragilizados e podres, o que poderia acarretar em bloqueios de vias.

"Além disso, a umidade cai bastante também, até o início da noite, o que favorece a ocorrência de incêndios. A temperatura chegou próximo dos 30ºC. Mas, talvez, a principal mudança do ciclone para a região é a massa de ar frio que ele deve trazer para a região na sequência. Na quinta-feira à noite, começamos a ter mudanças nos padrões dos ventos. Uma troca muito rápida de massas de ar. Durante a tarde massa houve a massa de ar quente e seco, na noite, começa a entrada do ar frio", destacou Tristão.

Na sexta-feira (14), é esperada a ação rápida da massa de ar polar. "Na madrugada pode trazer chuvas fracas. A Temperatura deve cair com bastante velocidade no decorrer de sexta-feira. De modo que sexta à noite teremos temperaturas próximas dos 10ºC com o vento, a sensação térmica bem menor". A temperatura deve permanecer baixa no sábado (15)e sofrer ligeira elevação a partir do domingo (16).





