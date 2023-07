Duas ocorrências de roubo no Centro de Juiz de Fora e uma terceira na Zona Norte da cidade foram registradas pela Polícia Militar entre a tarde da quinta-feira (13) e a madrugada desta sexta-feira(14). Um jovem de 26 anos foi abordado por três indivíduos em frente ao Fórum Benjamin Colucci, no Parque Halfeld, por volta das 4h22 desta sexta-feira (14). Ele foi agredido, enquanto os suspeitos pegavam suas ferramentas de trabalho, como furadeiras e outras máquinas. Eles fugiram na sequências.

Horas antes, por volta da 1h05, um motorista de aplicativo de 51 anos teve o carro roubado no Bairro Barreira do Triunfo, Zona Norte. Ele fez uma corrida com dois passageiros, do Bairro Belo Vale até o Barreira, quando um deles anunciou a ação, usando um revólver para ameaçar o condutor. O motorista tentou segurar o armamento, mas o infrator disparou, acertando a mão da vítima, que saiu do veículo. Os autores seguiram com o veículo e todos os pertences do condutor que estavam dentro do carro.

O motorista foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (Upa- Norte), onde a lesão de entrada e saída do projétil foi tratada. Ele foi medicado e liberado.

O terceiro caso ocorreu na tarde da quinta-feira (13), no Centro. Um adolescente de 13 anos trafegava pelo Mergulhão, por volta das 16h11, quando foi abordado por um homem armado com uma faca e uma arma de fogo. Ele anunciou a ação, levou o aparelho celular do rapaz e fugiu na sequência.