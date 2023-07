Um grupo formado por seis mulheres com idades entre 18 e 22 anos e um homem de 29 anos, suspeitos de aplicar golpes financeiros em Juiz Fora foram alvo de uma ação da Polícia Civil nessa quinta-feira (13). A quadrilha atuava há seis meses aproximadamente. Eles ocupavam uma sala comercial que funcionava como um call center, no qual jovens em busca do primeiro emprego eram recrutados sem qualquer experiência profissional. Eles eram induzidos a pensar que faziam parte de uma equipe de correspondentes de grandes instituições financeiras, conforme detalhou a Polícia Civil.

As investigações indicaram que as funcionárias captavam os clientes, em sua maioria aposentados do INSS e pessoas que possuíam crédito consignado, com a promessa de negociar dívidas. Em seguida, as vítimas eram persuadidas pelos integrantes do grupo criminoso a realizar pagamentos, por meio de boletos, para a renegociação ou quitação das dívidas, concretizando o golpe.

A ação que também apreendeu documentos e computadores foi coordenada pela 7ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora – pertencente ao 4º Departamento. A quadrilha continua sendo investigada pela Polícia, para verificar o envolvimento de outras pessoas e levantamentos das quantias que foram levantadas pelo bando.



O homem foi preso e as mulheres foram conduzidas para prestar depoimento. Elas foram ouvidas e liberadas em seguida.

















