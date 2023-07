Nesta sexta-feira (14) foi divulgada a lista de oito iniciativas que foram contempladas pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) para receber o o Prêmio Amigo do Patrimônio em Juiz de Fora. A premiação acontecerá no Dia Nacional do Patrimônio Cultural, 17 de agosto, às 18h30, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro, em cerimônia aberta ao público.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), pela primeira vez a premiação aconteceu por meio de edital específico, garantindo mais transparência ao processo de escolha dos contemplados. Promovido anualmente pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac), com organização da Funalfa, por meio do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural (Dmpac), o Prêmio Amigo do Patrimônio foi instituído pela Lei 11.111, de 2006.



Confira os premiados:

1 - Célio Pereira de Oliveira - Em reconhecimento ao uso correto dos mecanismos legais para a execução de intervenções e restauro do imóvel localizado na Rua Batista de Oliveira 622/624, bem cultural em processo de tombamento.



2 – Damata Produções Culturais | Projeto “Caminhada Juiz de Fora Negra” – Em reconhecimento ao projeto, ressignificado pelos produtores, que promove, de maneira contínua, o mergulho na história e na territorialidade negra do município, no intuito de romper a baixa representatividade de grupos sociais minorizados da cidade e o apagamento dos nossos espaços públicos.



3 - Feijão de Ogun - Reconhecimento do evento que, há duas décadas, promove debates contra o racismo em todas as suas estruturas, garantindo, através da ocupação dos espaços públicos, interação interreligiosa, através de debates e encaminhamentos em prol da visibilidade dos povos e comunidades tradicionais de religiões de matriz africana. A partir do sentido constante de luta, destaca-se o papel simbólico de integração com a comunidade por meio do tradicional feijão, elaborado colaborativamente e distribuído de maneira gratuita.



4 - Grupo de Dança Folclórica Italiana Tarantolato - Em reconhecimento à trajetória do grupo e trabalho de construção simbólica da cultura italiana através da dança.



5 - Iriê Salomão de Campos - Em reconhecimento à trajetória do artista plástico que tem diversos trabalhos relacionados ao patrimônio cultural.



6 - Marina Castro - Pelo trabalho de divulgação e valorização do patrimônio cultural, através de pontos turísticos da cidade e bens tombados, a partir do uso de imagens autorais reproduzidas em objetos decorativos e de uso pessoal.



7 – Mestres Gilson Aparecido de Oliveira (Kakinho), Paulo Elias Gomes e Ricardo Oliveira – Em reconhecimento à atuação dos mestres de capoeira que, com empenho e dedicação, organizam e mantêm a Roda da Feira Livre de Domingo, na Praça Negro Teóphilo, reforçando o sentido da ancestralidade, da troca de saberes e promovendo a salvaguarda efetiva desse bem cultural que é patrimônio da humanidade.



8 - Associação Cultural Bloco Afro Ilú Axé Muvuka - Em reconhecimento aos projetos de oficinas de educação para o patrimônio cultural e atuação musical que extrapolam os limites do município, conectando pessoas por meio de diferentes ritmos e que contribuem para o reconhecimento da imaterialidade cultural mineira e afro-brasileira.