Duas motociclistas colidiram no Centro de Juiz de Fora, por volta das 6h30 deste sábado. Um deles trafegava do Centro em direção ao Bom Pastor na Avenida Rio Branco, enquanto o outro estava parado no semáforo da Avenida Presidente Itamar Franco, no cruzamento com a Rio Branco. O que estava parado foi atingido pelo outro, que permaneceu em movimento, avançando o sinal que indicava parada.



De acordo com SAMU, uma das vítimas perdeu a consciência e apresentava edema na face. A outra apresentava uma provável fratura na mandíbula. O condutor que desrespeitou o sinal tem 22 anos, ele foi atendido no Hospital de Pronto Socorro (HPS) e foi liberado. O homem de 36 anos que conduzia a outra moto também foi encaminhado para o HPS e, em seguida, transferido para o Hospital da Unimed.



No momento do acidente, uma viatura da Guarda Municipal que se deslocava do Centro de Monitoramento, sediado na Praça Jarbas de Lery, no Bairro São Mateus, estava parada no sinal do lado da moto atingida. Os oficiais flagraram toda a dinâmica do ocorrido. Eles prestaram os primeiros socorros aos envolvidos, acionaram o SAMU e a Polícia Militar e sinalizaram o tráfego no trecho, para garantir a fluidez no tráfego no local.



Colisão | Cruzamento | Feridos | moto