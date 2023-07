Uma arma de fogo, uma faca e uma arma falsa foram utilizados para ameaçar vítimas em três roubos que ocorreram no fim de semana em Juiz de Fora. No Bairro de Lourdes, Zona Leste, na noite do sábado (15), um idoso de 65 anos, uma mulher de 51 anos foram abordados por um homem de 31 anos com uma arma falsa, que exigiu a entrega do veículo, levou R$200 e dois telefones celulares. A equipe da Polícia Militar realizou rastreamento e localizou o simulacro e recuperou o veículo.

Um homem de 32 anos e duas mulheres, uma de 26 anos e outra de 20 anos foram abordadas por um homem armado com faca, por volta das 2h36 do sábado (15). Na esquina entre a Rua Padre Café e a Avenida Presidente Itamar Franco, na altura do Bairro São Mateus, Zona Sul. O suspeito anunciou o roubo e as vítimas teriam conseguido fugir, sem que o autor conseguisse consumar o delito. No entanto, o sujeito conseguiu atingir o abdômen do homem de 32 anos com a faca. Ele se dirigiu de táxi ao Hospital de Pronto Socorro, para ser medicado. Após o atendimento, a vítima foi liberada.

Na sexta-feira (17), um idoso de 71 anos, estava dentro do carro estacionado no Bairro Santos Anjos, Região Leste da cidade, enquanto aguardava a irmã dele chegar. Dois homens se aproximaram, um deles armado, e exigiram a entrega do veículo. Após o roubo, eles fugiram em direção ao Bairro Santa Cândida.





Tags:

Polícia | roubo