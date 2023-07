Em uma operação policial no bairro Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora, na noite desta segunda (17) a Polícia Militar apreendeu cerca de 25kg de crack e R$46mil. Um homem, de 52 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto, foi preso.

De acordo com a PM, os policiais receberam informações de que um lugar era usado para o tráfico. Com a ajuda de um cão farejador os policiais realizaram buscas e diligências domiciliares onde localizaram 18 barras de crack, pesando aproximadamente 25kg, R$46.700, objetos utilizados para a contabilidade do tráfico e um papelote de cocaína.

O homem e os materiais encontrados na ação foram encaminhados para a Delegacia de plantão.





