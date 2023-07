Um menino de 11 anos caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros em um brinquedo no Independência Shopping na noite dessa segunda-feira (17). De acordo com o SAMU que foi acionado para atendê-lo, a criança estava lúcida e chorosa. O garoto chegou a perder a consciência. Ele foi levado para o HPS, onde permanece estável.

Em nota, a assessoria do Independência Shopping informou: "A equipe de monitoria e da Brigada do Shopping prestaram o pronto atendimento no local e o SAMU levou a criança para o hospital, sem ferimentos graves. Lamentamos o ocorrido e estamos prestando todo o suporte necessário ao menino e seus familiares."

O comunicado acrescenta: "A segurança e o bem-estar dos visitantes são nossa prioridade e, por isso, estamos investigando as causas do acidente. Mantemos um rigoroso controle de segurança das instalações, realizando inspeções regulares em todos os brinquedos e equipamentos para garantir que estejam em perfeito estado de funcionamento e seguros para uso."