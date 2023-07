A Polícia Militar (PM), realizou uma blitz na tarde desta terça-feira (18) na Avenida Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora. Segundo o capitão da PM, Paulo César Ramos Laurito, a operação visa coibir o cometimento de crimes, principalmente com motocicletas com dois ocupantes.

"Nós empregamos nosso efetivo de motocicleta para fazer frente a essas pessoas que tendem a essa prática criminosa utilizando motocicletas".

Ainda segundo o capitão, foram apreendidos em um intervalo de uma hora , 4 motocicletas e dois veículos por motivos diversos. As infrações mais recorrentes são, transitar sem habilitação e sem o licenciamento.

Laurito orienta que, "antes de sair de casa, o motorista deve verificar toda parte de segurança e data de validade da habilitação, caso haja restrições, procure sanar antes de sair com o veiculo", conclui.

