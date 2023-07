Foi liberada nesta terça-feira (18) a passagem de veículos pela ponte na Estrada da Lagoa, localizada na região do Distrito de Torreões. Segundo a Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a construção atua como um canal direto entre a população rural e o poder público.



Ainda conforme a Secretaria, a nova passagem serve para melhorar o acesso à região pela estrada, que liga a BR-040 ao distrito de Torreões, além de também ser essencial para a ligação entre a Estrada da Invernada e o Granjeamento de Humaitá.

A estrutura, que anteriormente era de madeira, agora é inteiramente de concreto, com a intenção de oferecer maior segurança e conforto para a população que transita pelo local. A Estrada da Lagoa também recebeu outras intervenções e melhorias, como patrolamento da via e novas estradas de acesso à via principal, como a Estrada do Paraíso, que liga a MG-353 ao distrito de Humaitá.

Segundo Isalino Clemente, coordenador de Ações e Diálogo da Zona Rural, a construção desta ponte é importante para o escoamento das produções do meio rural. "Se não dermos condições e os meios necessários para que eles permaneçam no campo fica difícil. E uma obra como essa duradoura, é importante porque não precisamos ficar trocando as madeiras todo ano”, conta.