Uma motorista de aplicativo, de 40 anos, sofreu uma tentativa de roubo e ao fugir dos bandidos teve o carro atingido por tiros, na noite dessa terça (18) no bairro Nossa Senhora de Lourdes, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, ao chegar no local de embarque, se deparou com três suspeitos, um deles armado com uma arma de fogo, que anunciaram o roubo, momento em que ela imediatamente arrancou com o carro e conseguiu escapar.

Durante a ação três tiros foram disparados na direção do veículo que atingiram a lateral e o vidro traseiro. A vítima não foi atingida.

Até o momento ninguém foi identificado. A PM segue nas diligências.





Internet - Ocorrência Policial

Tags:

aplicativo | Carro | Motorista de aplicativo | PM | roubo | tiro | Veículo