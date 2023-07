Uma mulher, de 48 anos, foi roubada por um homem armado com uma faca em plena luz do dia, na manhã desta terça (18) no bairro Poço Rico em Juiz de Fora.

Conforme informações da Polícia Militar, a mulher estava andando pela rua quando foi surpreendida pelo suspeito que, com a faca em punho, anunciou o roubo, pegou o celular da vítima e fugiu.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.

ROUBO CONSUMADO

DATA: 18/07/2023 - 10H16MIN

LOCAL: POÇO RICO/JF

VÍTIMA: 48 ANOS, FEM. VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELO AUTOR QUE ARMADO COMUMA FACAANUNCIOUOROUBO, SUBTRAIU O APARELHO CELULAR E EVADIU. A PM SEGUE RASTREAMENTO.

Tags:

C | Celular | PM | roubo