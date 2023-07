Foi definido nesta quinta-feira (20) o ponto facultativo que orienta as diretrizes para o expediente de trabalho na Administração Direta e Indireta do Município de Juiz de Fora nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023.



Margarida Salomão, Prefeita de Juiz de Fora, destaca que isso é uma tradição consolidada na Copa do Mundo quando os homens jogam, e entende que é muito necessário valorizar as mulheres e valorizar as mulheres no esporte.



Nesta segunda-feira (24), quando o Brasil joga contra a seleção do Panamá às 8h, o expediente terá início às 12h, enquanto que no dia 2 de agosto, dia da partida entre Brasil e Jamaica às 7h, o expediente deverá ser cumprido a partir das 11h. A portaria nº 34 define que as horas não trabalhadas em decorrência dos pontos facultativos serão objeto de compensação, mediante combinação do servidor e o gestor da unidade administrativa em que esteja lotado.



O ponto facultativo não se aplica ao pessoal de serviço permanente, que exerce funções obedecendo a escalas de plantão, principalmente nas áreas de saúde, limpeza pública, mobilidade urbana e segurança patrimonial; o pessoal das Escolas Municipais, cujo calendário escolar aprovado pela Secretaria de Educação preveja o dia do ponto facultativo como dia letivo; além dos demais servidores convocados para possíveis situações de emergência, ou que trabalhem em regime de escalas de plantão.