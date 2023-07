Um homem, de 29 anos, morreu esmagado por um caminhão no supermercado que trabalhava na noite desta quarta (19) em Juiz de Fora.

A empresa onde ocorreu o acidente emitiu uma nota lamentando o ocorrido e prestando solidariedade à família da vítima.



"Comunicado de Acidente em uma das Lojas do Grupo Bahamas



Informamos com pesar que ocorreu um acidente em uma de nossas lojas, resultando no falecimento de um colaborador. Estamos garantindo apoio à família, priorizando a segurança de nossos colaboradores. Pedimos respeito à privacidade da família e expressamos nossas condolências a todos afetados por esta perda".

De acordo com informações do SAMU o homem foi prensado pela traseira do caminhão e morreu no local.

