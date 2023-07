A Polícia Militar localizou 20 barras de maconha dentro de uma "bombona" enterrada em uma mata na tarde desta quarta (19) no bairro Santo Antônio em Juiz de Fora.

De acordo com informações da PM, durante uma Operação Ocupação no bairro, os policiais receberam denúncias de que quatro indivíduos teriam recebido um grande carregamento de drogas e levado os entorpecentes em direção a uma mata no bairro.

Diante das informações, os militares realizaram as buscas no local denunciado e encontraram dentro de uma "bombona" enterrada na mata as 20 barras de maconha.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.